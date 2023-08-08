Экс-первая ракетка не видит смысла в отказе украинцев пожимать руку атлетам из враждебных стран

С начала полномасштабной войны украинские теннисисты не подают руку после матча спортсменам из России и Беларуси. За это не на некоторых стадионах украинцев даже освистывали.

Эту тему постоянно поднимают на турнирах журналисты. Из-за свиста, который был в адрес украинок, в частности Марты Костюк на Роллан Гаррос, было принято решение перед матчами объявлять, что рукопожатий по окончании поединка не будет.

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Уважает решение, но не понимает смысла

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала такое нововведение и рассказала, что думает об отказе украинцев пожимать руку спортсменам из стран-террористов.

"Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что, возможно, наконец-то будет сделано заявление о том, что достаточно об этом говорить. Но если я буду играть против Калининой во втором круге, то не знаю... Мы с ней подавили друг другу руки, когда играли в Аделаиде в этом году.

Я не знаю. Мне кажется, что это очень четкий месседж – личный выбор украинских спортсменов. Это не стандартная практика. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить. Я уважаю чье-то решение, но это не... да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже не раз говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока.

Я также думаю, что если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то это, наверное, такие объявления хороший разъяснительный процесс. Как я уже сказала, мне не кажется, что рукопожатие – это судьбоносное решение. Мне так не кажется, но, как я уже сказала, я буду уважать выбор других людей", – заявила Азаренко.