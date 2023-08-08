Цю тему постійно підіймають на турнірах журналісти. Через свист, який був на адресу українок, зокрема Марти Костюк на Ролан Гаррос, було прийнято рішення перед матчами оголошувати, шо рукостискань після закінчення поєдинку не буде.

Читайте також Не дає світу забути: чому повернення Світоліної на корт важливе для України у війні з Росією

Поважає рішення, але не розуміє сенсу

Експерша ракетка світу Вікторія Азаренко прокоментувала таке нововведення й розповіла, що думає про відмову українців тиснути руку спортсменам із країн-терористів.

"Так набридло про це говорити. Тому я сподіваюся, що, можливо, нарешті буде зроблено заяву про те, що досить про це говорити. Але якщо я гратиму проти Калініної у другому колі, то не знаю... Ми з нею тиснули один одному руки, коли грали в Аделаїді цього року.

Я не знаю. Мені здається, що це дуже чіткий меседж – це особистий вибір українських спортсменів. Це не є стандартною практикою. Я б так не робила, але я не в тому становищі, щоб судити. Я поважаю чиєсь рішення, але це не... так, я не думаю, що це стандартна практика у спорті. І, як я вже неодноразово говорила, я буду поважати і приймати вибір іншого гравця.

Я також думаю, що якщо це допоможе глядачам розібратися в ситуації, то це, напевно, такі оголошення – хороший роз'яснювальний процес. Як я вже сказала, мені не здається, що рукостискання – це доленосні рішення. Мені так не здається, але, як я вже сказала, я буду поважати вибір інших людей", – заявила Азаренко.

Зазначимо. Нещодавно Азаренко досить адекватно відреагувала на відсутність рукостискань із Еліною Світоліною на відміну від своєї істеричної землячки Аріни Сабалєнко. Проте, як бачимо, вона все одно не розуміє до кінця, чому цей месседж такий важливий від українців або ж просто робить вигляд.