Белорусска Азаренко отказалась отвечать на вопрос о давлении в играх против украинок

На стадии 1/8 финала Australian Open-2024 встречались украинка Даяна Ястремская и "нейтральная" белоруска Виктория Азаренко. 2-часовой теннисный триллер закончился победой представительницы Украины.

Встреча, закончившаяся победой Даяны Ястремской, продолжалась два сета – 6:7, 4:6. Украинка выбила враждебную представительницу из Открытого чемпионата Австралии.

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Белоруска отказалась отвечать на вопросы

Азаренко может наблюдать за продолжением соревнований по ту сторону корта. Ястремская в следующем раунде сыграет против чешки Линды Носковой, которая на отказе Элины Свитолиной, пробилась в четвертьфинал AO-2024.

Ястремская вошла в историю турниров Grand Slam. Даяна стала первой теннисисткой по квалификации 1999-го года, которая в течение одного мейджора обыграла двух победительниц турниров серии Grand Slam – Маркета Вондроушова (первый круг основы) и Виктории Азаренко.

После поединка обе теннисистки ответили на вопросы журналистов. Однако белорусская спортсменка была менее говором.

Азаренко отметила атмосферу и ее персональную поддержку болельщиков в Мельбурне. Белоруска призналась, что хотела бы продолжить свои выступления на AO-2024, но этого не произошло.

Если на этот вопрос Виктория с радостью ответила, то на вопрос, испытывает ли она какое-либо дополнительное давление в поединках против соперниц из Украины, отвечать отказалась.

Следующий вопрос,

– избежала ответа Азаренко.

Отметим, что до матча против Ястремской Азаренко одолела итальянку Камилу Джорджи, датскую теннисистку Клару Таусон и латышку Елену Остапенко.