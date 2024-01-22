Зустріч, яка закінчилась перемогою Даяни Ястремської, тривала два сети – 6:7, 4:6. Українка вибила ворожу представницю із Відкритого чемпіонату Австралії.

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Білоруска відмовилась відповідати на запитання

Азарєнко може спостерігати за продовженням змагань по той бік корту. Натомість Ястремська у наступному раунді зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка на відмові Еліни Світоліної, пробилась до чвертьфіналу AO-2024.

Цікаво! Ястремська увійшла в історію турнірів Grand Slam. Даяна стала першою тенісисткою із кваліфікації 1999-го року, яка протягом одного мейджора обіграла двох переможниць турнірів серії Grand Slam – Маркету Вондроушову (перше коло основи) та Вікторію Азарєнко.

Після поєдинку обидві тенісистки відповіли на запитання журналістів. Однак білоруська спортсменка була менш говіркою.

Азарєнко відзначила атмосферу та її персональну підтримку від уболівальників у Мельбурні. Білоруска зізналась, що хотіла б продовжити свої виступи на AO-2024, але цього не сталось.

Якщо на це питання Вікторія радо відповіла, то на запитання, чи відчуває вона якийсь додатковий тиск у поєдинках проти суперниць із України, відповідати відмовилась.

Наступне запитання,

– уникнула відповіді Азарєнко.

Відзначимо, що до матчу проти Ястремської Азарєнко здолала італійку Камілу Джорджі, данську тенісистку Клару Таусон та латвійку Єлєну Остапенко.