Зустріч, яка закінчилась перемогою Даяни Ястремської, тривала два сети – 6:7, 4:6. Українка вибила ворожу представницю із Відкритого чемпіонату Австралії.
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Білоруска відмовилась відповідати на запитання
Азарєнко може спостерігати за продовженням змагань по той бік корту. Натомість Ястремська у наступному раунді зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка на відмові Еліни Світоліної, пробилась до чвертьфіналу AO-2024.
Після поєдинку обидві тенісистки відповіли на запитання журналістів. Однак білоруська спортсменка була менш говіркою.
Азарєнко відзначила атмосферу та її персональну підтримку від уболівальників у Мельбурні. Білоруска зізналась, що хотіла б продовжити свої виступи на AO-2024, але цього не сталось.
Якщо на це питання Вікторія радо відповіла, то на запитання, чи відчуває вона якийсь додатковий тиск у поєдинках проти суперниць із України, відповідати відмовилась.
Наступне запитання,
– уникнула відповіді Азарєнко.
Відзначимо, що до матчу проти Ястремської Азарєнко здолала італійку Камілу Джорджі, данську тенісистку Клару Таусон та латвійку Єлєну Остапенко.