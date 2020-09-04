Центральный защитник Тимо Летсхерт сменил итальянскую прописку на нидерландскую. Теперь футболист будет выступать за АЗ, который является соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

27-летний игрок перешел в клуб из Алкмаара на правах свободного агента. Transfermarkt оценил его в 950 тысяч евро, сообщает АЗ в своем Twitter.

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Контракт с футболистом подписан на 3 года. Предыдущий сезон Летсхерт провел в немецком "Гамбурге", за который играл во втором дивизионе Германии. Сыграл 24 матча, где забил 2 гола.

Добавим, что именно АЗ является будущим соперник киевского "Динамо" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Матч состоится 15 сентября.

Что известно о Тимо Летсхерте

Летсхерт начал карьеру в "Гронингене", дебютировал в 2013 году. В следующем году появилась информация, что клуб решил разорвать контракт с футболистом с согласия обеих сторон.

Через день Летсхерт подписал контракт с "Родой" до конца сезона. А уже 1 сентября 2014 года ушел в аренду в "Утрехт". Там игрок сыграл два сезона и в 2016 году подписал контракт с итальянским "Сассуоло".

Долго Летсхерт в итальянской Серии А не пробыл. В 2018 году присоединился снова к "Утрехту" на правах аренды. В 2019 году футболист присоединился к немецкому "Гамбургу". После заключил соглашение с нидерландским АЗ на три сезона.

В 2016 году впервые дебютировал за национальную команду Нидерландов.