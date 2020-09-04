Центральний захисник Тімо Летсхерт змінив італійську прописку на нідерландську. Тепер футболіст виступатиме за АЗ, який є суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів.

27-річний гравець перейшов до клубу з Алкмара на правах вільного агента. Transfermarkt оцінив його в 950 тисяч євро, повідомляє АЗ у своєму Twitter.

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Контракт з футболістом підписаний на 3 роки. Попередній сезон Летсхерт провів у німецькому "Гамбурзі", за який грав у другому дивізіоні Німеччини. Зіграв 24 матчі, де забив 2 голи.

Додамо, що саме АЗ є майбутнім суперник київського "Динамо" в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 15 вересня.

Що відомо про Тімо Летсхерта

Летсхерт розпочав кар'єру у "Гронінгені", дебютував у 2013 році. Наступного року з'явилась інформація, що клуб вирішив розірвати контракт з футболістом за згодою обох сторін.

Через день Летсхерт підписав контракт з "Родою" до кінця сезону. А вже 1 вересня 2014 року пішов у оренду в "Утрехт". Там гравець зіграв два сезони та у 2016 році підписав контракт із італійським "Сассуоло".

Довго Летсхерт у італійській Серії А не пробув. У 2018 році приєднався знову до "Утрехта" на правах оренди. У 2019 році футболіст приєднався до німецького "Гамбургу". Після уклав угоду з нідерландським АЗ на три сезони.

У 2016 році вперше дебютував за національну команду Нідерландів.