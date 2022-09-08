Днепр-1 станет шестым соперником из Украины для АЗ: как играли раньше

8 сентября 2022 , 17:52
Читати новину українською

Команда из Алкмаара стала частым гостем в Украине, проведя против клубов УПЛ 10 матчей. При этом одолеть АЗ было по силам только Динамо.

8 сентября Днепр-1 дебютирует в группе Лиги Конференций. Соперником команды Александра Кучера станет клуб АЗ Алкмар из Нидерландов.

Читайте также Дебют в Лиге Конференций: когда и где смотреть матч Днепр-1 – АЗ

В прошлом году клуб занял 5 место в Эредивизи и в плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Конференций. Стартовав со второго квалификационного раунда, АЗ прошел боснийский Тузла Сити, шотландский Данди Юнайтед и португальский Жил Висенте.

Это уже 21 сезон АЗ в еврокубках и до этого команда нередко пересекалась с украинскими оппонентами. 24 канал предлагает упомянуть, как команда из Алкмаара раньше играла против представителей УПЛ.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ
2004/2005 КУЕФА 1/8 финала Шахтер 2:1 3:1
2005/2006 КУЕФА группа Днепр - 2:1
2010/2011 ЛЕ группа Динамо 1:2 0:2
2011/2012 ЛЕ группа Металлист 1:1 1:1
2019/2020 ЛЕ 3 кв. раунд Мариуполь 4:0 0:0
2020/2021 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо - 0:2

Интересные факты о противостоянии АЗ и украинских клубов:

  • В общей сложности алкмарцы встретились с пятью разными клубами, а Днепр-1 станет шестым оппонентом АЗ из Украины.
  • В 10 матчах нидерландцев одержали 4 победы при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей - 14:11 в пользу АЗ.
  • Кстати, все три неудачи алкмарцев в дуэлях с украинцами пришлись на матчи с Динамо.
  • В сезоне 2004/2005, когда АЗ прошел Шахтер, команда дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где в конце концов проиграла Спортингу.
  • В Лиге Европы 2011/2012 команда из Алкмаара дважды сыграла вничью с Металлистом на групповой стадии, однако в итоговой таблице заняла второе место позади харьковчан.
Автор: Анатолій Дерека