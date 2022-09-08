Днепр-1 станет шестым соперником из Украины для АЗ: как играли раньше

Команда из Алкмаара стала частым гостем в Украине, проведя против клубов УПЛ 10 матчей. При этом одолеть АЗ было по силам только Динамо.

8 сентября Днепр-1 дебютирует в группе Лиги Конференций. Соперником команды Александра Кучера станет клуб АЗ Алкмар из Нидерландов.

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В прошлом году клуб занял 5 место в Эредивизи и в плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Конференций. Стартовав со второго квалификационного раунда, АЗ прошел боснийский Тузла Сити, шотландский Данди Юнайтед и португальский Жил Висенте.

Это уже 21 сезон АЗ в еврокубках и до этого команда нередко пересекалась с украинскими оппонентами. 24 канал предлагает упомянуть, как команда из Алкмаара раньше играла против представителей УПЛ.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 2004/2005 КУЕФА 1/8 финала Шахтер 2:1 3:1 2005/2006 КУЕФА группа Днепр - 2:1 2010/2011 ЛЕ группа Динамо 1:2 0:2 2011/2012 ЛЕ группа Металлист 1:1 1:1 2019/2020 ЛЕ 3 кв. раунд Мариуполь 4:0 0:0 2020/2021 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо - 0:2

Интересные факты о противостоянии АЗ и украинских клубов: