С автоматами в ресторане: СМИ опубликовали видео "задержания" Милевского в центре Киева
Источник:APnews
В сети опубликовали видео якобы задержания бывшего футболиста Артема Милевского. Вместе с ним был и агент и его друг Артем Панков.
Постановочное задержание?
Видео опубликовало издание APnews, убеждая, что его им сбросили случайные прохожие.
На видео неизвестные в спецодежде проводят якобы задержание Милевского и Панкова в одном из киевских ресторанов.
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Вполне вероятно, что это видео – постановочное. Так как люди, которые якобы проводят задержание, – без опознавательных знаков на спине.
Кроме того, ведут они себя слишком грубо.Также во время "задержания" остальные посетители в ресторане и персонал занимаются своими делами.
Позже в СБУ прокомментировали эту ситуацию. Спикер спецслужбы заявил, что никакого задержания не было, и работники СБУ не были к этому привлечены. В качестве примера он указал на то, что форма и наклейки СБУ на "силовиках" не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.
Возможно, таким образом Милевский пытается привлечь внимание к своему проекту.