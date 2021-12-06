С автоматами в ресторане: СМИ опубликовали видео "задержания" Милевского в центре Киева

В сети опубликовали видео якобы задержания бывшего футболиста Артема Милевского. Вместе с ним был и агент и его друг Артем Панков.

Постановочное задержание?

Видео опубликовало издание APnews, убеждая, что его им сбросили случайные прохожие.

На видео неизвестные в спецодежде проводят якобы задержание Милевского и Панкова в одном из киевских ресторанов.

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Вполне вероятно, что это видео – постановочное. Так как люди, которые якобы проводят задержание, – без опознавательных знаков на спине.

Кроме того, ведут они себя слишком грубо.

Также во время "задержания" остальные посетители в ресторане и персонал занимаются своими делами.

Позже в СБУ прокомментировали эту ситуацию. Спикер спецслужбы заявил, что никакого задержания не было, и работники СБУ не были к этому привлечены. В качестве примера он указал на то, что форма и наклейки СБУ на "силовиках" не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Возможно, таким образом Милевский пытается привлечь внимание к своему проекту.