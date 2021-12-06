Вероятный пранк

В понедельник было опубликовано видео, где якобы спецслужбы задержали Артема Милевского в одном из киевских ресторанов. Вместе с ним задержали и его друга и футбольного агента Артема Панкова.

Подробнее С автоматами в ресторане: в центре Киева задержали Артема Милевского, – СМИ (видео)

Однако в СБУ свою причастность к якобы этому задержанию опровергают

"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудники СБУ там не привлечены", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, форма и наклейки СБУ на "силовиках" не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.