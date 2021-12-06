Постановочне затримання?

Відео опублікувало видання APnews, переконуючи, що його їм скинули випадкові перехожі.

На відео невідомі в спецодязі проводять нібито затримання Мілевського та Панкова в одному з київських ресторанів.

Варте уваги Мілевський розкрив деталі своєї легендарної появи на пресконференції у халаті

Цілком ймовірно, що це відео – постановочне. Адже люди, які нібито проводять затримання – без розпізнавальних знаків на спині.

Окрім того, поводять вони себе занадто грубо.

Важливо! В СБУ поки не коментують цей випадок.

Також під час "затримання" решта відвідувачів в ресторані та персонал займаються своїми справами.

Можливо, таким чином Мілевський намагається привернути увагу до свого проєкту.