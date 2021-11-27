По словам футболиста, он не хотел обижать тренера, а наоборот спешил на собрание.
К теме Милевский вернулся в футбол, приняв предложение от клуба российского блогера
– Часто ли заранее приезжал на тренировку?
– Всегда. Я же не Хачериди, это он всегда на час опаздывает. Я старался, только с халатом ошибочка вышла, не успел переодеться.
– Это было задумано?
– Да нет, я же нормальный человек. Обычный парень. Опоздал, не успел переодеться, просто прибежал в халате. Честно, так и было, – сказал Милевский.
Карьера Милевского: коротко
- Милевский недавно сообщил о завершении профессиональной карьеры.
- Последним клубом футболиста был ужгородский Минай, в составе которого он играл с января по июнь 2021 года. До этого в течение 8 лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.
- Самая продолжительная карьера игрока была в клубе Динамо Киев, где он отыграл 10 лет.