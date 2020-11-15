В матче 32-го тура чемпионата Японии в элитном дивизионе Джей 1 между "Йокогамой" и "Уравой" состоялся забавный момент.

Футболист "Йокогамы" из Мусасино Ито Макита отличился невероятным автоголом, пишет 24 канал.

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28-летний защитник забил автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.

На 31-й минуте, выигрывая 3:0, хозяева пропустили острую контратаку. Голкипер вышел далеко из ворот и попытался выбить мяч в поле, но попал в спину Макита.

"Кожаный" от туловища партнера по команде с 27 метров влетел четко в сетку ворот.

Видео эпизода (смотрите с 3:09)