Автогол года: в Японии футболист забил в собственные ворота спиной с 27 метров – видео
В матче 32-го тура чемпионата Японии в элитном дивизионе Джей 1 между "Йокогамой" и "Уравой" состоялся забавный момент.
Футболист "Йокогамы" из Мусасино Ито Макита отличился невероятным автоголом, пишет 24 канал.
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28-летний защитник забил автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.
На 31-й минуте, выигрывая 3:0, хозяева пропустили острую контратаку. Голкипер вышел далеко из ворот и попытался выбить мяч в поле, но попал в спину Макита.
"Кожаный" от туловища партнера по команде с 27 метров влетел четко в сетку ворот.
Видео эпизода (смотрите с 3:09)
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