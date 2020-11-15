В 13 туре украинской Первой лиги ровненский "Верес" одержал домашнюю победу над луцкой "Волынью" – 2:0.

Верес – Волынь 2:0

Голы: Симинин, 7 (авт), Мельник, 64

Смотрите также Ключевые игроки сборной Украины получили травмы в матче с Германией: имена

Матч "Вереса" и "Волыни" завершился потасовкой фанатов и полиции. Об этом сообщает журналист "Волынские Новости".

Стычка произошла в конце матча, когда волыняне уже проигрывали со счетом 0:2. Несколько волынян выбежали на поле, где их начали бить дубинками полицейские.

К ним подбежал вратарь "Вереса" Богдан Когут и тренер команды Юрий Вирт, а также игроки "Волыни", пытаясь остановить стычку. Однако и их полиция оттеснила.

В конце концов фанов вывели за пределы стадиона и отпустили.

Драка после матча Верес – Волынь: смотрите видео

Ход матча