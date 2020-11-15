Полиция избила фанатов "Волыни", которые выбежали на поле в матче с "Вересом" – видео
В 13 туре украинской Первой лиги ровненский "Верес" одержал домашнюю победу над луцкой "Волынью" – 2:0.
Верес – Волынь 2:0
Голы: Симинин, 7 (авт), Мельник, 64
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Матч "Вереса" и "Волыни" завершился потасовкой фанатов и полиции. Об этом сообщает журналист "Волынские Новости".
Стычка произошла в конце матча, когда волыняне уже проигрывали со счетом 0:2. Несколько волынян выбежали на поле, где их начали бить дубинками полицейские.
К ним подбежал вратарь "Вереса" Богдан Когут и тренер команды Юрий Вирт, а также игроки "Волыни", пытаясь остановить стычку. Однако и их полиция оттеснила.
В конце концов фанов вывели за пределы стадиона и отпустили.
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Ход матча
- На 7 минуте "Верес" открыл счет – забил Игорь Солдат. У "Волыни" несколько раз пробивал Оринчак, но его удары не достигали цели.
- На 37 минуте Артур Рябов получил вторую желтую карточку и оставил "Волынь" в меньшинстве.
- А на 64 минуте Мельник удвоил преимущество "Вереса", забив головой.
- Уже позже "Волынь" могла отыграться – арбитр за игру рукой в штрафной назначил пенальти в ворота ровненчан. К мячу подошел Протасов, но Когут уверенно отразил одиннадцатиметровый.
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