У матчі 32-го туру чемпіонату Японії в елітному дивізіоні Джей 1 між "Йокогамою" та "Уравою" відбувся кумедний момент.

Футболіст "Йокогами" з Мусасіно Іто Макіта відзначився неймовірним автоголом, пише 24 канал.

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28-річний захисник забив автогол спиною, перебуваючи при цьому на пристойній відстані від воріт.

На 31-й хвилині, виграючи 3:0, господарі пропустили гостру контратаку. Голкіпер вийшов далеко з воріт і спробував вибити м'яч в поле, але потрапив в спину Макіти.

"Шкіряний" від тулуба партнера по команді з 27 метрів влетів чітко в сітку воріт.

Відео епізоду (дивіться з 3:09)