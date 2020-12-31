Члени збірної Росії з лижних гонок потрапили в ДТП на кордоні Швейцарії та Італії. Аварія сталася в ніч з 29-го на 30 грудня.

Про це повідомляє газета Blick. Мікроавтобус, в якому їхали шестеро осіб, занесло, в результаті чого він з'їхав на крижану дорогу, де застряг.

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Автомобіль розвернуло і він впав з крутого обриву в озеро, застрягши в льоду. Чоловіки змогли вибратися і набрати номер служби екстреної допомоги. У одного з пасажирів струс мозку і легка травма голови. Від госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомив старший тренер російської збірної Юрій Бородавко, в машині була тільки сервісна бригада, спортсменів не було.

Відео з місця ДТП