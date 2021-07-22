Допинг в преддверии Олимпиады

В организме спортсмена были найдены наркотические вещества, а в частности это был кокаин. Положительный допинг-тест Джейми Кермонд сдал 26 июня, а уже через четыре дня его включили в олимпийскую сборную по конному спорту.

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Федерация страны уже отстранила всадника от любых соревнований. Если проба Б будет также положительной, то спортсмена ждет длительная дисквалификация. Он может пробиться на Игры через суд, подав апелляцию. У Кермонда еще есть на это время. Если олимпийская аккредитация Кермонда будет окончательно аннулирована, то Австралия не сможет выставить команду в конкуре.

Отметим, что Кермонд был одним из 9-ти всадников, которые должны были представлять Австрию в конном спорте на Олимпийских играх-2020 в Токио. Для него эта Олимпиада должна была стать дебютной, хотя ему уже 36 лет.