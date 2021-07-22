Допінг напередодні Олімпіади

В організмі спортсмена були знайдені наркотичні речовини, а зокрема це був кокаїн. Позитивний допінг-тест Джеймі Кермонд здав 26 червня, а вже через чотири дні його включили в олімпійську збірну з кінного спорту.

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Федерація країни вже відсторонила вершника від будь-яких змагань. Якщо проба Б буде також позитивною, то на спортсмена чекає тривала дискваліфікація. Однак надія виступити у Японії у Джеймі ще є. Він може пробитися на Ігри через суд, подавши апеляцію. У Кермонда ще є на це час. Якщо олімпійська акредитація Кермонда буде остаточно анульована, то Австралія не зможе виставити команду у конкурі.

Відзначимо, що Кермонд був одним із 9-ти вершників, які повинні були представляти Австрію у кінному спорті на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Для нього ця Олімпіада повинна була стати дебютною, хоча йому вже 36 років.