Австрия – Турция: где смотреть последний матч 1/8 финала Евро-2024

Во вторник, 2 июля, состоятся два последних поединка 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу. Встреча между сборными Австрии и Турции будет закрывать программу игрового дня.

Поединок между сборными Австрии и Турции состоится в Лейпциге на "Ред Булл Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00, сообщает 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Австрия – Турция

Сборная Австрии с первого места группы D вышла в 1/8 финала. Подопечные Ральфа Рангника обыграли Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Лишь в стартовой встрече чемпионата австрийцы минимально уступили Франции со счетом 0:1.

Успех команды Рангника стал определенной неожиданностью для Евро-2024. Впрочем, Австрия еще не сказала своего последнего слова на турнире.

Турция лишь в последнем туре группового турнира квалифицировалась в плей-офф. "Лунные звезды" обыграли Чехию (2:1), а в первом туре Грузию (3:1). Однако с португальцами потерпели фиаско – 0:3.

Поединок в Лейпциге станет 18-м в истории противостояний сборных. Небольшим преимуществом обладают австрийцы: 9 побед против 7 у турок.

Поединок Австрия – Турция будет транслировать медиасервис MEGOGO. Видеотрансляция доступна пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Кроме того, за перипетиями матча можно будет болеть на региональных Суспільного, которое является официальным транслятором Евро-2024.

. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Там будут доступны видео голов и обзор встречи.

Напомним, что 2 июля также состоится еще одна игра на турнире. В 19:00 встретятся сборные Румынии и Нидерландов.