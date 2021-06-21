Австрия открыла счет в матче с Украиной, забив после углового

21 июня 2021 , 19:29
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Сборная Австрии открыла счет в матче Евро-2020 против Украины. Австрийская команда отличилась уже на 21 минуте игры.

Досадный гол после углового

Австрийская сборная заработала угловой после того, как отобрала мяч на левом фланге Украины. Руслан Малиновский и Николай Шапаренко не сумели выйти из-под прессинга.

К теме Украина – Австрия: онлайн матча Евро-2020

После навеса с угла поля от Давида Алабы Кристоф Баумгартнер легко выиграл борьбу у Ильи Забарного и почти из пределов вратарской прошил Георгия Бущана.

  • Благодаря забитому голу в онлайн-таблице сборная Австрии обошла Украину. Пока австрийцы занимают второе место, которое гарантирует право сыграть в 1/8 финала против Италии.
Автор: Михайло Гема