Прикрий гол після кутового
Австрійська збірна заробила кутовий після того, як відібрала м'яч на лівому фланзі України. Руслан Маліновський та Микола Шапаренко не зуміли вийти з-під пресингу.
До теми Україна – Австрія: онлайн матчу Євро-2020
Після навісу з кута поля від Давіда Алаби Крістоф Баумгартнер легко виграв боротьбу в Іллі Забарного та майже з меж воротарського майданчика прошив Георгія Бущана.
- Завдяки забитому голу в онлайн-таблиці збірна Австрії обійшла Україну. Поки австрійці посідають друге місце, яке гарантує право зіграти в 1/8 фіналу проти Італії.