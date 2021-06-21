Прикрий гол після кутового

Австрійська збірна заробила кутовий після того, як відібрала м'яч на лівому фланзі України. Руслан Маліновський та Микола Шапаренко не зуміли вийти з-під пресингу.

До теми Україна – Австрія: онлайн матчу Євро-2020

Після навісу з кута поля від Давіда Алаби Крістоф Баумгартнер легко виграв боротьбу в Іллі Забарного та майже з меж воротарського майданчика прошив Георгія Бущана.