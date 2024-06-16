Франция попала в одну Группу "D" с Польшей, Нидерландов и Австрии. Именно с последней сборной французы проведут свой первый поединок на Евро-2024, пишет 24 канал.
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Кто будет транслировать матч Австрия – Франция
Франция участвует в Евро-2024 в статусе действующего финалиста чемпионата мира-2022. Последний раз Австрия и Франция встречались в матчах Лиги наций в 2022 году. Тогда в первом поединке команды расписали мирную ничью (1:1), а уже во второй встрече Франция победила соперника (2:0).
Встреча будет доступна для просмотра на медиаплатформе Megogo по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Сайт 24 Канала проведет текстовую трансляцию, а после финального свистка появится обзор матча с самыми яркими моментами и видео голов.
Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспильне. Однако матч Австрия – Франция не покажут на региональных каналах.
Отметим, что 17 мая состоятся также матчи Румыния – Украина (16:00) и Бельгия – Словакия (19:00).