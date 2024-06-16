Франція потрапила в одну Групу "D" до Польщі, Нідерландів та Австрії. Саме з останньою збірною французи проведуть свій перший поєдинок на Євро-2024, пише 24 канал.

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Хто транслюватиме матч Австрія – Франція

Франція бере участь у Євро-2024 в статусі чинного фіналіста чемпіонату світу-2022. Останній раз Австрія та Франція зустрічалися в матчах Ліги націй у 2022 році. Тоді у першому поєдинку команди розписали мирну нічию (1:1), а вже у другій зустрічі Франція перемогла суперника (2:0).

Зустріч буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію, а після фінального свистка з'явиться огляд матчу з найяскравішими моментами та відео голів.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. Однак матч Австрія – Франція не покажуть на регіональних каналах.

Зверніть увагу! Стартовий свисток у матчі пролунає 17 травня о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що 17 травня відбудуться також матчі Румунія – Україна (16:00) та Бельгія – Словаччина (19:00).