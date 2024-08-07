В Париже выходят на финишную прямую 33-е летние Олимпийские игры-2024. Так же приближаются и решающие матчи в соревнованиях по хоккею на траве.

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Австралиец попал за решетку

После четвертьфинальных матчей вспыхнул скандал с игроком сборной Австралии Томом Крейгом. Парня арестовала полиция Парижа, его подозревают в покупке наркотиков.

Арест состоялся вечером 6 августа. Крейга поймали на приобретении кокаина, у него на месте был найден 1 грамм запрещенного вещества. Национальный олимпийский комитет Австралии подтвердил задержание Тома.

Кроме того, полиция арестовала и 17-летнего продавца наркотиков. Парень хранил 75 таблеток экстази, три грамма ортомефедрона и 7 пробирок с кокаином.

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Отметим, что в воскресенье, 4 августа, Австралия вылетела из соревнований по хоккею на траве, уступив в четвертьфинале Нидерландам 0:2. Сами же голландцы дошли до финала, где сыграют с Германией. За бронзу же поборются Индия и Испания.