У Парижі виходять на фінішну пряму 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Так само наближаються і вирішальні матчі у змаганнях з хокею на траві.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Австралієць потрапив за ґрати

Після чвертьфінальних матчів спалахнув скандал із гравцем збірної Австралії Томом Крейгом. Хлопця заарештувала поліція Парижу, його підозрюють у купівлі наркотиків.

Арешт відбувся ввечері 6 серпня. Крейга спіймали на придбанні кокаїну, у нього на місці було знайдено 1 грам забороненої речовини. Національний олімпійський комітет Австралії підтвердив затримання Тома.

Крім того, поліція заарештувала і 17-річного продавця наркотиків. Хлопець зберігав 75 таблеток екстазі, три грами ортомефедрону та 7 пробірок з кокаїном.

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Відзначимо, що у неділю, 4 серпня, Австралія вилетіла зі змагання з хокею на траві, поступившись у чвертьфіналі Нідерландам 0:2. Самі ж голандці дійшли до фіналу, де зіграють із Німеччиною. За бронзу ж поборються Індія та Іспанія.