Аргентина и Австралия в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года не продемонстрировали скоростной и атакующий футбол. Так что второй гол в ворота "соккеруз" был забит после их же ошибки у собственных ворот, пишет 24 канал.

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На 57 минуте матча Де Пауль и Хулиан Альварес запрессинговали вратаря соперников Райана. Тот ошибся, пытаясь выбить мяч. И Альварес обворовал голкипера, после чего пробил по воротам. Мяч пролетел мимо защитника и голкипера в угол ворот. Так счет в матче стал 2:0.

Видео гола Альвареса в ворота Австралии