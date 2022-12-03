Аргентина та Австралія в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 не продемонстрували швидкісний та атакувальний футбол. Тож другий гол у ворота "соккеруз" було забито після їх же помилки біля власних воріт, пише 24 канал.

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На 57 хвилині матчу Де Пауль та Хуліан Альварес запресингували воротаря суперників Раяна. Той помилився, намагаючись вибити м'яч. І Альварес обікрав голкіпера, після чого пробив по воротах. М'яч пролетів повз захисника та голкіпера у кут воріт. Так рахунок у матчі став 2:0.

Відео голу Альвареса у ворота Австралії