Лучший гол целого сезона в Австралии

Первая часть встречи закончилась победой хозяев со счетом 2:0. После перерыва гости отквитали один гол с пенальти, сообщает 24 канал.

Смотрите также Футболистка Ливерпуля оформила уникальный хет-трик в свои ворота: видеообзор

Уже на 68-й минуте футболисты Уэстерн Юнайтед вновь сделали разницу голов до двух. В штрафную соперника прибежал левый защитник Бенджамин Гаруччио, который "ударом скорпиона" замкнул передачу с фланга (пробил в падении пяткой).

Видео гола Гаруччио

Отметим, что это был второй гол защитника в этом матче – дубль. Это первые мячи Гаруччио в этом сезоне, также в его активе одна результативная передача за 10 сыгранных поединков.

К слову, матч закончился победой Уэстерн Юнайтед – 3:2. Клуб с 23 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Австралии.

Что известно о Бенджамине Гаруччио