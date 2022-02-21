Лучший гол целого сезона в Австралии
Первая часть встречи закончилась победой хозяев со счетом 2:0. После перерыва гости отквитали один гол с пенальти, сообщает 24 канал.
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Уже на 68-й минуте футболисты Уэстерн Юнайтед вновь сделали разницу голов до двух. В штрафную соперника прибежал левый защитник Бенджамин Гаруччио, который "ударом скорпиона" замкнул передачу с фланга (пробил в падении пяткой).
Видео гола Гаруччио
Отметим, что это был второй гол защитника в этом матче – дубль. Это первые мячи Гаруччио в этом сезоне, также в его активе одна результативная передача за 10 сыгранных поединков.
К слову, матч закончился победой Уэстерн Юнайтед – 3:2. Клуб с 23 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Австралии.
Что известно о Бенджамине Гаруччио
- 26-летний футболист, выступающий на позиции левого защитника.
- Гаруччио не так часто отмечается голами. Последний раз забивал еще в Кубке шотландской лиги в сезоне-2018/2019.
- Его соглашение с Уэстерн Юнайтед рассчитано до конца июня 2022 года.