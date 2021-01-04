В Челябинской области России произошла авария с участием автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда. В результате ДТП один человек погиб.

Авария произошла на трассе между городами Миасс и Златоуст, сообщает телеграм-канал Baza.

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В один момент на встречную полосу выехал легковой автомобиль. Однако столкновения с автобусом с детьми удалось избежать благодаря автомобилю сопровождения полиции. Именно на него и пришелся весь удар. Автобус все же ударился в автомобиль полиции, но получил только незначительные повреждения.

В результате аварии погиб один из пассажиров легкового автомобиля. Еще двое пострадали. Травмы получил один из сотрудников полиции. Дети обошлись без физических повреждений.