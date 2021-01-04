В Челябінській області Росії сталася аварія за участі автобуса, в якому їхала дитяча хокейна команда. Внаслідок ДТП одна людина загинула.

Аварія сталася на трасі між містами Міас та Златоуст, повідомляє телеграм-канал Baza.

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В один момент на зустрічну смугу виїхав легковий автомобіль. Однак зіткнення з автобусом з дітьми вдалося уникнути завдяки автомобілю супроводу поліції. Саме на нього і прийшовся весь удар. Та все ж автобус вдарився в автомобіль поліції, але зазнав лише незначних ушкоджень.

Внаслідок аварії загинув один з пасажирів легкового автомобіля. Ще двоє постраждали. Травми отримав один із працівників поліції. Діти обійшлися без фізичних ушкоджень.