Тернопіль та Луцьк отримали офіційну змогу прийняти матчі вищого дивізіону. Доля стадіонів в руках українських команд.

Варте уваги Ніколи знову: іменитий клуб УПЛ не припинить існування в разі вильоту з еліти, що їм і загрожує

Повернення старих знайомих

Колишній "Тернопільський міський стадіон", яки тепер носить назву імені Романа Шухевича та стадіон "Авангард" у Луцьку отримали нагоду приймати матчі Української Прем'єр-ліги з наступного сезону. Арени уже мають досвід у такій справі, оскільки на "Авангарді" раніше виступала Волинь, а у Тернополі досить нещодавно свої домашні матчі проводив ФК Львів.

Та от не все залежить тільки від дозволу УПЛ. Колективи вищого українського дивізіону мають самі зголоситися грати на стадіонах та зробити арени своїми "домашніми", тільки в такому випадку стадіон імені Романа Шухевича та "Авангард" будуть задіяні. Варто зазначити, що через повномасштабну війну, яку розпочала Росія на території України, в УПЛ спочатку було задіяно 10 стадіонів у трьох регіонах: Київ, Львів та Закарпаття. Проте згодом декілька команд переїхали на власні арени.

Нагадаємо, що УПЛ планують розширити до 20-и команд, а це означає, що деякі колективи можуть потребувати відповідні стадіони, тому "Авангард" та стадіон імені Романа Шухевича якраз можуть стати у нагоді.

Про стадіони