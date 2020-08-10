В четверг, 13-го августа, должен состояться заключительный 30 тур Первой лиги Украины. В одном из матчей львовский "Рух" должен принять "Авангард", который вроде бы может не приехать на игру. В таком случае "Руху", претендующему выйти в УПЛ, засчитают техническую победу.

"Авангард" приедет на игру?

Директор краматорского "Авангарда" Андрей Бессонный рассказал, что команда планирует приехать на матч с "Рухом". Об этом информирует Meta-raitings.com.ua.

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Андрей Бессонный сообщил, что "Авангард" имеет кадровые проблемы, но несмотря на это приедет на игру в ограниченном составе.

Сразу хочу успокоить наших болельщиков, до неявки дело не дойдет. К сожалению, есть серьезные кадровые проблемы, из-за дисквалификации не сможет помочь Александр Цыбульник, еще три основных игрока травмированы, но, надеюсь, хоть в ограниченном составе, но во Львов приедем,

– сказал Бессонный.

10-го августа "Авангард" объявил об уходе главного тренера команды Александра Косевича.

Сообщается, что в поединке с "Рухом" обязанности главного тренера будет исполнять Алексей Городов. Он работает в клубной академии с 19-летними футболистами.

"Рух" может одержать техническую победу

10-го августа не состоялся перенесенный матч 22 тура между "Рухом" и "Металлургом" Запорожья.

"Рух" сообщил, что "Металлург" не прибыл на игру. Согласно регламенту соревнований, за неявку на игру "Металлургу" будет засчитано техническое поражение. Это решение будет рассматриваться на ближайшем заседании КДК.

В таком случае "Рух" поднимется на третье место в турнирной таблице и будет иметь в активе 58 очков. Перед игрой с "Авангардом" львовский клуб будет проигрывать всего одно очко "Ингульцу" и "Минаю".

В УПЛ выйдут три лучшие команды Первой лиги.