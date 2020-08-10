У четвер, 13-го серпня, повинен відбутися завершальний 30 тур Першої ліги України. В одному з матчів львівський "Рух" має прийняти "Авангард", який начебто може не приїхати на гру. У такому випадку "Руху", що претендує вийти в УПЛ, зарахують технічну перемогу.

"Авангард" приїде на гру?

Директор краматорського "Авангарду" Андрій Безсонний розповів, що команда планує приїхати на матч з "Рухом". Про це інформує Meta-raitings.com.ua.

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Андрій Безсонний повідомив, що "Авангард" має кадрові проблеми, але попри це приїде на гру в обмеженому складі.

Відразу хочу заспокоїти наших уболівальників, до неявки справа не дійде. На жаль, є серйозні кадрові проблеми, через дискваліфікацію не зможе допомогти Олександр Цибульник, ще три основні гравці травмовані, але, сподіваюся, хоч в обмеженому складі, але до Львова виїдемо,

– сказав Безсонний.

10-го серпня "Авангард" оголосив про відхід головного тренера команди Олександра Косевича.

Повідомляється, що в поєдинку з "Рухом" обов'язки головного тренера буде виконувати Олексій Городов. Він працює в клубній академії з 19-річними футболістами.

"Рух" може отримати технічну перемогу

10-го серпня не відбувся перенесений матч 22 туру між "Рухом" та "Металургом" Запоріжжя.

"Рух" повідомив, що "Металург" не прибув на гру. Згідно з регламентом змагань за неявку на гру "Металургу" буде зарахована технічна поразка. Це рішення буде розглядатися на найближчому засіданні КДК.

У такому випадку "Рух" підніметься на третє місце в турнірній таблиці та матиме в активі 58 очок. Перед грою з "Авангардом" львівський клуб програватиме всього одне очко "Інгульцю" та "Минаю".

В УПЛ вийдуть три найкращі команди Першої ліги.