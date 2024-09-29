Впервые в карьере вышла в четвертый круг: Стародубцева одолела экс-россиянку на турнире в Пекине

В воскресенье, 29 сентября, на турнире WTA 1000 в Пекине состоялись матчи третьего круга. В одном из них Юлия Стародубцева противостояла Элине Аванесян.

Элина Аванесян – Юлия Стародубцева 0:2 (3:6, 1:4)

Соперница украинки является представительницей Армении, которая ранее выступала за Россию. Сама Стародубцева пока превосходит личные достижения на турнире в Пекине, пишет 24 канал.

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Уничтожила в двух сетах

Первые два гейма Стародубцева проиграла, однако все же смогла сравнять счет впоследствии. Когда счет был 3:3, украинка взяла три гейма подряд и одержала победу в первом сете.

Второй сет теннисистки начали одинаково, однако Стародубцева затем начала отрываться в счете. В результате, она не взяла только один гейм и со счетом 1:4 вышла в четвертый круг турнира в Пекине.

Матч длился 1 час 32 минуты.

В следующем раунде соперницей Юлии станет победительница пары Пейтон Стернс/Анна Калинская.

Отметим, что Юлия Стародубцева осталась единственной представительницей Украины на турнире WTA 1000.