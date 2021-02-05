Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке турнира Украина будет представлена тремя теннисистами.

Источник 24 канал

В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.

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Элина Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).

Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32 сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).

Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open через пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).

К слову. Australian Open продлится до 21 февраля.