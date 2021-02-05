Australian Open: Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников
Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке турнира Украина будет представлена тремя теннисистами.
Источник 24 канал
В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.
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Элина Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).
Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32 сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).
Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open через пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).
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