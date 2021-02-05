18-летняя теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на турнире WTA 500 в Мельбурне. Украинка во втором круге уступила Дженнифер Брэди из США.

Источник: 24 канал

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. В двух сетах Брэди уверенно переиграла Костюк.

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Дженнифер Брэди (США) – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:1, 6:4)

Погодные условия внесли коррективы в этот поединок. В начале встречи девушкам показывать высокий уровень тенниса мешал сильный ветер. Костюк была менее готова к таким условиям и уже в первом гейме допустила три двойные ошибки. Украинка чудом оставила первый гейм за собой. Но на большее 18-летней теннисистки из Украины не хватило.

Американка была более психологически устойчива и воспользовалась досадными ошибками украинки, которые вывели Марту из равновесия. Брэди идеально действовала не только на своей подаче, но и взяла два гейма на подаче соперницы из Украины. В итоге – 6:1 победа Брэди в первом сете.

Интересно, при счете 5:1 начался ливень, который заставил судью временно остановить матч, но это не помогло Костюк. Полуфиналистка US Open – 2020 из США начала вторую партию с брейком – 1:0. Теннисистки обменялись любезностями, отдав геймы на собственной подаче. Но добрее была Марта, она проиграла два подряд гейма на своей подаче.

Когда Дженнифер повела со счетом 3:1, Марта показала "зубы" и включилась в игру, но ее характер в этой встрече не стал помощником – 6: 4 победа опытной Брэди.

В 1/4 финала Брэди сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии. В игре Марта сделала всего 1 эйс и допустила 4 двойных ошибки.

Костюк завершила свои выступления в одиночном разряде. Украинка должна была выйти 5 февраля еще раз на корт в паре с белоруской Александрой Саснович. Но дуэт неожиданно снялся с четвертьфинала, где они должны были померяться силами с китаянками Сайсай Чжэн и Инин Дуань.