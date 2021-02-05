Відбулося жеребкування одиночного розряду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В основній сітці турніру Україна буде представлена трьома тенісистами.

Джерело: 24 канал

У жіночому турнірі візьмуть участь Еліна Світоліна і Марта Костюк, в чоловічому – Сергій Стаховський.

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Еліна Світоліна (№5 WTA), яка отримала від організаторів п'ятий номер посіву, на старті змагань битиметься проти чешки Марії Боузкової (№52 WTA).



Марта Костюк (№78 WTA) в першому колі проведе матч з 32 сіяною росіянкою Вероніки Кудерметової (№36 WTA).

Сергій Стаховський (№201 ATP) повертається в основу Australian Open через п'ять років матчем проти 23-го сіяного серба Душана Лайовіча (№26 ATP).

До слова. Australian Open триватиме до 21 лютого.