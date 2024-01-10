У Мельбурні стартувала кваліфікація до першого турніру Grand Slam у 2024 році. Відбір на Australian Open складається аж з трьох стадій, пише 24 канал.
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Серед українців кваліфікаційну сітку відправились штурмувати шість тенісистів – двоє у чоловічому турнірі та четверо у жіночому. Старт видався не найкращим, адже у вівторок, 9 січня, Ілля Марченко несподівано вилетів від Нермана Фатича.
Втім вже наступний день став для українців дуже вдалим, адже всі п'ятеро вийшли у друге коло відбору. Серед чоловіків на дистанції залишився лише Віталій Сачко. Перша ракетка України відносно впевнено впорався із Денисом Євсєєвим з Казахстану – 6:2, 7:5.
Всі результати українців у першому раунді кваліфікації Australian Open:
- Ілля Марченко (Україна) – Нерман Фатич (Боснія і Герцеговина) 4:6 / 6:7
- Віталій Сачко (Україна) – Денис Євсєєв (Казахстан) 6:2 / 7:5
- Даяна Ястремська (Україна) – Леа Бошкович (Хорватія) 6:3 / 4:6 / 6:3
- Юлія Стародубцева (Україна) – Мартіна Капурро Таборда (Аргентина) 6:3 / 6:0
- Катаріна Завацька (Україна) – Армоні Тан (Франція) 6:1 / 6:3
- Дар'я Снігур (Україна) – Сінья Краус (Австрія) 6:3 / 6:0
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У жінок же перший раунд пройшов зі стовідсотковим показником. На диво, найважче дався бій Даяні Ястремській, яка була першою сіяною в кваліфікації. Одеситка взяла перший сет проти Леа Бошкович, але другий зрештою віддала хорватці.
На щастя, у вирішальному Даяна успішно розібралась із опоненткою. У свою чергу Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева без проблем пройшли далі завдяки впевненим перемогам в два сети.
Матчі другого раунду кваліфікації за участю українців:
- Віталій Сачко (Україна) – Александар Ковачевич (США)
- Даяна Ястремська (Україна) – Валентіні Грамматікопулу (Греція)
- Юлія Стародубцева (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія)
- Катаріна Завацька (Україна) – Меддісон Інгліс (Австралія)
- Дар'я Снігур (Україна) – Енн Лі (США)