В Мельбурне завершился женский одиночный турнир Australian Open-2024. В финальном матче встретились "нейтральная" Арина Сабаленко и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Чжэн Циньвэнь (Китай)– Арина Сабаленко 0:2 (3:6, 2:6)

Соперницы вторично встречались между собой. Предыдущий очный поединок теннисисток в четвертьфинале US Open-2023 завершился в пользу белоруски, сообщает 24 Канал.

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Китаянка в финале проиграла фаворитке

Чжэн Циньвэн в полуфинале Australian Open победила украинку Даяну Ястремскую. Однако в финале уступила Сабаленка.

В первой партии "нейтральная" любительница Лукашенко выиграла шесть из девяти геймов. Второй сет состоялся при еще большем преимуществе Сабаленка. 25-летняя белоруска со счетом 6:2 завершила партию, сделав счет во встрече 2:0 в свою пользу. Матч длился 1 час и 17 минут.

Арина Сабаленко второй раз в своей карьере завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии. В 2023 году она по итогам трех сетов победила Елену Рыбакину из Казахстана.

Китаянка Чжэн Циньвэнь впервые в своей карьере дошла до финала мейджора. Десять лет назад представитель Китая Ли На стала победительницей Australian Open.

"Нейтральная белоруска" в LIVE-рейтинге WTA осталась на втором месте за полячкой Игой Швентек, а Чжэн Циньвэнь поднялась на восемь ступенек и занимает 7 место.

Видеообзор матча Чжан Циньвэнь– Сабаленка