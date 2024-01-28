Янник Синнер (Италия)– Даниил Медведев 3:2 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3)
22-летний итальянец Янник Синнер впервые пробился в финал турниров серии Grand Slam. А вот "нейтральный" россиянин Даниил Медведев в третий раз боролся за чемпионство Australian Open, пишет 24 Канал.
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Фантастический камбэк сенсационного итальянца
По пути в финал Синнер оставил за бортом турнира 10-кратного чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича. Впрочем, матч против Медведева не стал легкой прогулкой для итальянца.
Первые две партии выиграл россиянин с одинаковым счетом 6:3. Казалось, что Медведев поймал свою игру и уже не упустит победу.
Однако другого мнения был Синнер, переломивший ход матча. Итальянец сумел выиграть три сета подряд и одержать волевую победу в дебютном финале. Отчаянью россиянина, который имел преимущество 2:0, не было предела.
Видео мужского финала Australian Open Синнер– Медведев