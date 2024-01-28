Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Мєдвєдєв 3:2 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3)

22-річний італієць Яннік Сіннер вперше пробився до фіналу турнірів серії Grand Slam. Натомість "нейтральний" росіянин Даніїл Медведєв втретє боровся за чемпіонство Australian Open, пише 24 Канал.

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Фантастичний камбек сенсаційного італійця

На шляху до фіналу Сіннер залишив за бортом турніру 10-разового чемпіона Australian Open серба Новака Джоковича. Втім, матч проти Медвєдєва не став легкою прогулянкою для італійця.

Перші дві партії виграв росіянин з однаковим рахунком 6:3. Здавалося, що Медвєдєв піймав свою гру та вже не відпустить перемогу.

Проте іншої думки був Сіннер, який переломив хід матчу. Італієць зумів виграти три сети поспіль та здобути вольову перемогу у дебютному фіналі. Розпачу росіянину, який мав перевагу 2:0, не було меж.

Довідка. Найвищим досягненням Сіннера на турнірах Grand Slam був півфінал Вімблдону-2023. У рейтингу АТР 22-річний італієць займає четверту сходинку. Завдяки перемозі у Відкритому чемпіонаті Австралії Яннік Сіннер поповнив свій банківський рахунок на 2 мільйони 130 тисяч доларів.

Відео чоловічого фіналу Australian Open Сіннер – Медведєв