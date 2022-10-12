из-за войны против Украины цивилизованный мир отмежевывается от страны-террористки. Касается это и спорта, где игроков из РФ допускают к соревнованиям.

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Правда, в теннисе с санкциями против России посложнее. Только организаторы Уимблдона решили не допускать россиян и белорусов, в то время как другие турниры позволяют им играть под нейтральным флагом.

По этому пути решили пойти и организаторы Australian Open. Как сообщил директор турнира Крэйг Тили, на данный момент россиянам и белорусам не будет запрещено играть в Мельбурне.

Могу сказать, что на этом этапе теннисисты из России и Белоруссии допущены к турниру. Но игроки из России не смогут участвовать под своим флагом. Они будут играть без флага и гимна, в нейтральном статусе,

– высказался Тили.

Напомним, что на последнем турнире Grand Slam US Open россияне и белорусы тоже играли в нейтральном статусе. Новый розыгрыш Australian Open должен пройти в январе 2023 года.

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