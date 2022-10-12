Через війну проти України цивілізований світ відмежовується від країни-терористки. Стосується це і спорту, де гравців з РФ н допускають до змагань.

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Правда, в тенісі з санкціями проти Росії складніше. Лише організатори Вімблдону вирішили не допускати росіян та білорусів, тоді як інші турніри дозволяють їм грати під нейтральним прапором.

Цим шляхом вирішили піти і організатори Australian Open. Як повідомив директор турніру Крейг Тілі, на даний момент росіянам та білорусам не буде заборонено грати в Мельбурні.

Можу сказати, що на цьому етапі тенісистіи з Росії та Білорусі допущені до турніру. Але гравці з Росії не зможуть брати участь під своїм прапором. Вони гратимуть без прапора та гімну, у нейтральному статусі,

– висловився Тілі.

Нагадаємо, що на останньому турнірі Grand Slam US Open росіяни та білоруси також грали у нейтральному статусі. Новий розіграш Australian Open має пройти у січні 2023 року.

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Чинним чемпіоном є іспанець Рафаель Надаль. Титулований спортсмен у фіналі цього року здолав як раз гравця з Росії Даніїла Мєдвєдєва. Тоді він ще мав право представляти прапор РФ.