Через війну проти України цивілізований світ відмежовується від країни-терористки. Стосується це і спорту, де гравців з РФ н допускають до змагань.
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Правда, в тенісі з санкціями проти Росії складніше. Лише організатори Вімблдону вирішили не допускати росіян та білорусів, тоді як інші турніри дозволяють їм грати під нейтральним прапором.
Цим шляхом вирішили піти і організатори Australian Open. Як повідомив директор турніру Крейг Тілі, на даний момент росіянам та білорусам не буде заборонено грати в Мельбурні.
Можу сказати, що на цьому етапі тенісистіи з Росії та Білорусі допущені до турніру. Але гравці з Росії не зможуть брати участь під своїм прапором. Вони гратимуть без прапора та гімну, у нейтральному статусі,
– висловився Тілі.
Нагадаємо, що на останньому турнірі Grand Slam US Open росіяни та білоруси також грали у нейтральному статусі. Новий розіграш Australian Open має пройти у січні 2023 року.
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Чинним чемпіоном є іспанець Рафаель Надаль. Титулований спортсмен у фіналі цього року здолав як раз гравця з Росії Даніїла Мєдвєдєва. Тоді він ще мав право представляти прапор РФ.