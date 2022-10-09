Этот год стал одним из самых успешных в карьере Рафаэля Надаля. Испанский теннисист получил два трофея Grand Slam в Австралии и Франции, а также торжествовал на турнирах в Мельбурне и Акапулько.

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Недавно испанец сыграл в последнем матче Роджера Федерера в карьере, после чего снялся с турнира в Лондоне по личным причинам. Как оказалось, этот год стал успешным для Рафы не только на корте.

Испанские СМИ сообщают, что Надаль стал отцом мальчика. Сын родился на родном острове теннисиста Майорка и был назван в честь своего отца – Рафаэль-младший.

Несмотря на то, что его жена Мэри родила на 37 неделе, она и малыш чувствуют себя хорошо. Это первый ребенок в семье испанского спортсмена.

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Отметим, что Надаль знаком с девушкой еще со школы, а с 2005 года пара встречается. Отношения Рафа и Мэри оформили три года тому назад.

Напомним, что Рафаэль является самым успешным теннисистом на турнирах Grand Slam, на его счету 22 трофея. Всего за карьеру ему покорилось 92 титула, в том числе золото на Олимпиаде-2008.