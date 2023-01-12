Перед стартом турніру відбулася традиційна церемонія жеребкування Australian Open, де тенісистки дізналися своїх суперників у першому колі.

Нагадаємо Прапор, заляпаний кров'ю українців: на Australian Open дозволили виступити росіянам

Єдиним українцем на кортах в Мельбурні буде Олексій Крутих. Він зумів подолати кваліфікацію, і вперше в кар'єрі зіграє на турнірі Grand Slam. Його суперником буде аргентинець Дієго Шварцман, який є 25-ю ракеткою світу.

Востаннє Україна серед чоловіків була представлена на Australian Open у 2020 році, коли в основній сітці зіграв Сергій Стаховський. Він у 2022 році оголосив про закінчення кар'єри та зараз в лавах української армії воює проти російських загарбників.

А от українок в основній сітці AO буде аж п'ятеро. При цьому могло бути більше, але Дарія Снігур та Катаріна Завацька не зуміли подолали кваліфікацію. На відміну від Лесі Цуренко. Для неї це буде 12-та участь в Australian Open. А першою ж супернице стане Кароліна Мухова з Чехії.

Через допуск росіян до участі в турнірі, українці Катерині Байндль випало зіграти саме проти представниці країни-терористки в першому ж колі. Її суперницею стала Камілла Рахімова. Але росіянці доводиться виступати під нейтральним прапором.

Щодо решти українок, то Ангеліна Калініна протистоятиме американці Коко Вандевей. Марта Костюк теж зіграє проти представниці США – Аманди Анісімової. Даяна Ястремська позмагається за вихід в наступний раунд з Оленою Остапенко з Латвії.

Матчі Australian Open триватимуть з 16 до 29 січня.