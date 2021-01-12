Відразу дві представниці України покинули перший у 2021 році турнір серії Гренд Слем – Australian Open. Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна покинули змагання ще на стадії кваліфікації.

Катаріна Завацька – Анкіта Райна 1:2 (2:6, 6:2, 3:6)

Українська тенісистка Завацька у півфіналі кваліфікації програла представниці Індії – Анкіті Райні. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Роджер Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998 року

Завацька віддала першу партію, але змогла вирівняти рахунок у другому сеті. У вирішальній партії Райна першою зробила брейк та вийшла вперед – 4:1.

Україна змогла скоротити рахунок до 4:3, але суперниця виграла два гейми поспіль та здобула перемогу.

Катя Юван – Ангеліна Калініна 2:0 (6:2, 6:4)

Також у півфіналі кваліфікації вилетіла українка Калініна. Вона поступилася представниці Словенії Каті Юван.

Тенісистки рівно розпочали матч, але після того, як рахунок став 2:2, словенка виграла чотири гейми поспіль та записала партію у свій актив.

У другому сеті тенісистки влаштували гойдалки: вони по черзі обмінювалися брейками. У підсумку саме Юван виграла матч.

Основна сітка Australian Open-2021 пройде 8-21 лютого.