Один из четырех самых престижных теннисных турниров серии "Большого шлема" Australian Open состоится в 2021 году. Организаторы перенесли старт турнира, однако заверили, что Australian Open состоится.

Глава Tennis Australia Крейг Тайли подтвердил, что Australian Open-2021 будет перенесен на три недели. Об этом сообщает dailytelegraph.com.au.

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Australian Open-2021 начнется 8 февраля, а не 18 января, как изначально предполагалось.

На согласование всех вопросов ушло много времени, но мы, кажется, сможем начать Australian Open 8 февраля,

– сказал Тайли.

Особые условия для теннисистов

Тайли сообщил, что теннисистам придется пройти двухнедельный карантин, начиная с 15 января.

Власти штата Виктория согласились на особые условия для участников. После карантина игроки смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть подготовительные матчи.

Сообщается, что матчи Australian Open пройдут со зрителями.

Важно. Australian Open дает старт турнирам "Большого шлема". Вслед за австралийским турниром проходит Ролан Гаррос в Париже и Уимблдон в Лондоне. Четвертый турнир этого уровня – US Open в Нью-Йорке. Действующие чемпионы Australian Open – Новак Джокович и София Кенин.