Australian Open-2021 офіційно перенесли
Один з чотирьох найпрестижніших тенісних турнірів серії "Великого шолому" Australian Open відбудеться у 2021 році. Організатори перенесли старт турніру, однак запевнили, що Australian Open відбудеться.
Глава Tennis Australia Крейг Тайлі підтвердив, що Australian Open-2021 буде перенесений на три тижні. Про це повідомляє dailytelegraph.com.au.
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Australian Open-2021 почнеться 8 лютого, а не 18 січня, як спочатку передбачалося.
На узгодження всіх питань пішло багато часу, але ми, здається, зможемо почати Australian Open 8 лютого,
– сказав Тайлі.
Особливі умови для тенісистів
Тайлі повідомив, що тенісистам доведеться пройти двотижневий карантин, починаючи з 15 січня.
Влада штату Вікторія погодилися на особливі умови для учасників. Після карантину гравці зможуть жити де завгодно, ходити куди завгодно, грати підготовчі матчі.
Повідомляється, що матчі Australian Open пройдуть з глядачами.
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