Один з чотирьох найпрестижніших тенісних турнірів серії "Великого шолому" Australian Open відбудеться у 2021 році. Організатори перенесли старт турніру, однак запевнили, що Australian Open відбудеться.

Глава Tennis Australia Крейг Тайлі підтвердив, що Australian Open-2021 буде перенесений на три тижні. Про це повідомляє dailytelegraph.com.au.

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Australian Open-2021 почнеться 8 лютого, а не 18 січня, як спочатку передбачалося.

На узгодження всіх питань пішло багато часу, але ми, здається, зможемо почати Australian Open 8 лютого,

– сказав Тайлі.

Особливі умови для тенісистів

Тайлі повідомив, що тенісистам доведеться пройти двотижневий карантин, починаючи з 15 січня.

Влада штату Вікторія погодилися на особливі умови для учасників. Після карантину гравці зможуть жити де завгодно, ходити куди завгодно, грати підготовчі матчі.

Повідомляється, що матчі Australian Open пройдуть з глядачами.

Важливо. Australian Open дає старт турнірам "Великого шолому". Слідом за австралійським турніром відбувається Ролан Гаррос у Парижі та Вімблдон у Лондоні. Четвертий турнір цього рівня – US Open у Нью-Йорку. Чинними чемпіонами Australian Open є Новак Джокович та Софія Кенін.