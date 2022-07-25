Чемпионский пояс Мухаммеда Али продали на аукционе в Техасе: новый владелец отдал большую суму
Источник:AFP
Чемпионский пояс WBC по бою Мухаммеда Али и Джорджа Формана разыграли на аукционе в Техасе. Пополнением собственной спортивной коллекции похвастался бизнесмен и владелец "Индианополиса Колтса" Джим Исрей.
Пояс Али ушел с молотка за 6 миллионов долларов
Чемпионский пояс был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов. Этот титул Мухаммед Али получил в 1974 году. Еще тогда этот поединок прозвали "Грохот в джунглях"
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Вещи знаменитого боксера ушли с молотка Heritage Auctions в Далласе. Новым владельцем стал президент клуба НФЛ "Индианаполис Кольтс" Джим Ирси.
Ирси также является известным коллекционером спортивных вещей. В его коллекции есть еще несколько вещей Али: мантия в которой боксер был на ринге во время реванша против Сонни Листона в 1965 году, обувь из боя против Джо Фрейзера и перчатки у которых Али боксировал против Карла Милденбергера в 1966 году.
Что известно о легендарном боксере
- Мухаммед Али выступал в тяжелом весе в 1960 – 1981 годах. Олимпийский чемпион-1960 и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964 – 1966, 1974 – 1978).
- В феврале 1978 года американец проиграл поединок Леону Спинксу и потерял пояс чемпиона.
- В 1984 году врачи диагностировали у Али болезнь Паркинсона. Несмотря на ухудшение здоровья, бывший боксер занимался благотворительностью и рекламной деятельностью фактически до смерти в 2016-м.