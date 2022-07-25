Пояс Алі пішов з молотка за 6 мільйонів доларів
Чемпіонський пояс було продано на аукціонні за 6,18 мільйона доларів. Цей титул Мухаммед Алі здобув у 1974 році. Ще тоді цей поєдинок прозвали "Гуркіт у джунглях"
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Речі іменитого боксера пішли з молотка Heritage Auctions у Далласі. Новим власником став президент клубу НФЛ "Індіанаполіс Кольтс" Джим Ірсі.
Ірсі також є відомим колекціонером спортивних речей. В його колекції є ще декілька речей Алі: мантія в якій боксер був на рингу під час реваншу проти Сонні Лістона в 1965 році, взуття з бою проти Джо Фрейзера і рукавички у яких Алі боксував проти Карла Мілденбергера в 1966 році.
Що відомо про легендарного боксера
- Мухаммед Алі виступав у важкій вазі в 1960 – 1981 роках. Олімпійський чемпіон-1960 та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964 – 1966, 1974 – 1978 роки).
- У лютому 1978-го американець програв поєдинок Леону Спінксу та втратив пояс чемпіона.
- У 1984 році лікарі діагностували в Алі хворобу Паркінсона. Попри погіршення стану здоров'я, колишній боксер займався благодійністю і рекламною діяльністю фактично до смерті в 2016-му.