Формула-1 усиливается: с 2026 года участником гонок станет Audi

Немецкая компания будет производить силовые установки для команд Формулы-1. Также вероятен приход в серию бренда Porsche.

Уже скоро Формула-1 может пополниться новой участницей. Частью гонок станет немецкий автоконцерн Audi.

К теме Формула-1 отмежевывается от дикарей: гонки больше не вернутся в россию

Компания официально подтвердила свое участие в Формуле-1, начиная с 2026 года. Об этом в преддверии Гран-При Бельгии заявил исполнительный директор концерна Маркус Дуйсман.

Хочу объявить, что Audi официально зарегистрирована как изготовитель силовых установок Формулы-1. С 2026 года мы начнем участвовать в гонках Формулы-1,

– заявил Дуйсман.

Такое решение Audi связано с новыми правилами гонки по упрощению требований к силовым установкам. Двигатели будут создавать в Нойбурге, где есть стенды для испытаний двигателей Формулы-1, а также ERS и батарей.

При этом Audi создала отдельную компанию по работе с силовыми установками. Пока не уточняется, с какой командой компания будет сотрудничать. Ожидается, что к Формуле-1 присоединится бренд Porsche.

Читайте также Отец избранницы Ферстаппена употребил расистское высказывание по Хэмилтону

Напомним, что в нынешнем сезоне Формулы-1 уже прошло 13 из 22 этапов. Уверенно лидирует в зачете пилотов Макс Ферстаппен (258 очков). Его главные конкуренты в лице Шарля Леклера (178) и Серхио Переса (173) отстают.